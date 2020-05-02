الآلاف يتظاهرون في كاليفورنيا للمطالبة بإنهاء الحجر الصحي

السبت 2 مايو 2020

صورة أرشيفية

تظاهر الآلاف الجمعة في كاليفورنيا للمطالبة برفع الحجْر الساري منذ ستّة أسابيع، حاملين أعلام الولايات المتّحدة ولافتات، ومرتدين قبّعات كُتبت على بعضها رسائل مؤيّدة للرئيس دونالد ترامب.



وهتف المتظاهرون "افتحوا كاليفورنيا!". وكُتب على لافتات "كلّ الوظائف ضروريّة"، "الحرّية ضروريّة".

وقال الحاكم غافن نيوسوم الجمعة لصحافيّين إنّه يتفهّم الإحباط الذي دفع إلى الاحتجاجات، وكذلك "قلَق" المتظاهرين "بشأن الاقتصاد ومستقبل عائلاتهم"، مشيرا إلى أنّه سيصدر عنه في الأيام المقبلة إعلانٌ بشأن إجراءات الحجر.

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وتوجّه نيوسوم إلى المتظاهرين بالقول "اعتنوا بأنفسكم. ضعوا كمّامة. احترموا التباعد الجسدي (..) هذا المرض لا يُفرّق بين متظاهر وديموقراطي وجمهوري".

وسجّلت كاليفورنيا 91 حالة وفاة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجماليّ للوفيّات إلى 2073.

كما نُظّمت احتجاجات مماثلة في لوس أنجليس وشيكاغو ونيويورك.

والخميس دخل متظاهرون مسلّحون الى مبنى الكابيتول في ولاية ميشيغان حيث كان البرلمانيّون مجتمعين، وذلك للمطالبة بتخفيف إجراءات الحجْر المتّخذة في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

وسجّلت الولايات المتّحدة الجمعة أكثر من 1800 وفاة إضافيّة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في انخفاض طفيف عن الأيام السابقة، وفقًا لإحصاء جامعة جونز هوبكنز.

ومع تسجيلها 1883 حالة وفاة بين الساعة 8,30 مساء بالتوقيت المحلّي الجمعة والساعة نفسها من اليوم السابق، يرتفع العدد الإجمالي للوفيّات من جرّاء الفيروس في الولايات المتحدة إلى 64700.