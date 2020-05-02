هكذا تفاعل ترامب مع ظهور زعيم كوريا الشمالية

السبت 2 مايو 2020

صورة أرشيفية

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، الحديث عن تقرير كوري شمالي حول ظهور علني لزعيم البلاد كيم جونغ أون بعد تكهنات حول حالته الصحية.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "أفضل عدم التعليق على ذلك... سيكون لدينا ما نقوله عن ذلك في الوقت المناسب"، بحسب "رويترز".

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يحضر حفل الانتهاء من تشييد مصنع للأسمدة شمالي بيونغ يانغ

Advertisements

وفي وقت سابق، نشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي بيونغ يانغ، يوم الجمعة.

وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية كيم يرتدي بدلة ماو داكنة ويقطع الشريط الأحمر خلال الحفل ويتحدث إلى المسؤولين المرافقين بابتسامة على وجهه، فيما لم تظهر عليه أي علامات لمرض.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "جميع المشاركين رددوا هتافات للزعيم الكوري الشمالي".

وأضافت الوكالة أنه "اطلع على عدة مواقع بما في ذلك أماكن معالجة المواد الخام، وإنتاج الفوسفور الأصفر، وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الأمونيوم، ومواقع التعبئة ، حيث تم اطلاعه على عمليات إنتاج المصنع".