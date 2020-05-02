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شكرا لقرائتكم خبر عن الصور الأولي لظهور زعيم كوريا الشمالية بعد تكهنات بشأن صحته والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
زعيم كوريا الشمالية
نشرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم السبت صورا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال حضور مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة، وهو أول ظهور علني له بعد 20 يومًا من الغياب وسط شائعات حول صحته.
ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم قام بقطع الشريط في حفل بمناسبة الانتهاء من مصنع سونتشون للأسمدة الفوسفاتية في سونتشون، شمالي بيونغ يانغ، يوم الجمعة.
وأظهرت الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية كيم كيم يرتدي بدلة ماو داكنة ويقطع الشريط الأحمر خلال الحفل ويتحدث إلى المسؤولين المرافقين بابتسامة على وجهه، فيما لم تظهر عليه أي علامات لمرض.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن "جميع المشاركين رددوا هتافات للزعيم الكوري الشمالي".
وأضافت الوكالة أنه "اطلع على عدة مواقع بما في ذلك أماكن معالجة المواد الخام، وإنتاج الفوسفور الأصفر، وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية الأمونيوم، ومواقع التعبئة ، حيث تم اطلاعه على عمليات إنتاج المصنع".
كما نقلت الوكالة عن كيم تعبيره عن "الرضا عن الإبداع الرائع" و"حدد المهام والطرق لتطوير صناعتنا الكيميائية في اتجاه صحيح كما يقتضي القرن الجديد".
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