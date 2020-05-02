- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
وزير البناء الروسي
أعلن المكتب الصحفي لوزير البناء الروسي، فلاديمير ياكوشيف، إصابة الأخير بفيروس كورونا و نقله إلى المستشفى.
وأفادت وزارة البناء الروسية، في بيان، مساء اليوم الجمعة، بأن تشخيص فيروس كورونا لدى ياكوشيف تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.
ونقل البيان عن وزير البناء الروسي قوله إنه سيخضع للعلاج في أحد مستشفيات موسكو، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل".
وأفادت الوزارة بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد. وستتولى نيكيتا ستاسيشين إدارة اعمال الوزارة محل الوزير ياكوشيف.
وأبلغ رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، يوم أمس الخميس، الرئيس بوتين، بإصابته بفيروس كورونا المستجد وضرورة خضوعه للعزل الصحي، مرشحاً بيلاؤوسوف، لشغل مهام القائم بأعمال رئيس الحكومة.
وكلف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلاؤوسوف، بالقيام بأعمال رئيس الحكومة مؤقتا، على خلفية إصابة رئيس الحكومة، ميخائيل ميشوستين، بفيروس كورونا المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.