- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب ببيان التحالف العربي والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
صورة أرشيفية
رحب المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، الجمعة، بالبيان الصادر من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، مؤكدا على أهمية اتفاق الرياض، وضرورة احترام التسلسل الوارد فيه، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الجانب السياسي والاقتصادي.
وقال المجلس إن الشرعية عملت على تعطيل الجانب السياسي والاقتصادي من اتفاق الرياض كليا، داعيا إلى ضرورة مراجعة المستجدات الطارئة بما يضمن السلام والاستقرار وتحقيق الاهداف المشتركة.
التحالف العربي يدعو لعودة الأوضاع في عدن لسابق وضعها وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي على الضرورة القصوى لتكثيف الجهود لمعالجة أضرار السيول في العاصمة عدن، وكذلك مواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى ضرورة احترام تطلعات شعب الجنوب وحقهم في تقرير مصيرهم السياسي، وإلى "الاحتياجات الأساسية للمواطن الجنوبي من خدمات وحقوق لما لهذه الملفات من أولوية قصوى، لا يمكن تأجيلها ولا تسويفها".
كانت هذه تفاصيل خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يرحب ببيان التحالف العربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.