تبون: تسوية الأزمة الليبية لن تكون إلا سياسيًا وبموافقة الجزائر

السبت 2 مايو 2020

الرئيس الجزائرى

قال الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، إن "بلاده متمسكة بحل سلمي لأزمة ليبيا، وإنها لا تسمح بأن تسيل دماء الأشقاء"، وفق تعبيره.

وذكر تبون خلال مقابلة صحفية بثها التلفزيون الرسمي، ليل الجمعة، أن"كافة القبائل الليبية تدعم مقاربة الجزائر للحل السلمي، داعيًا إلى"توفير جهود الليبيين جميعهم إلى انتخاب مجلس وطني يستجيب لتطلعات الشعب الليبي".

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ويعدّ ذلك أول تعليق للرئيس الجزائري على الأحداث المتسارعة في البلاد، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تفويض الجيش الليبي لقيادة الدولة.

وأبرز تبون أن"أي تسوية سياسية لأزمة ليبيا، ستكون دومًا بموافقة الجزائر"، معلنًا عن "وجود تقاطع جزائري إيطالي حول راهن الأزمة الليبية ومآلاتها".

وحذر تبون من مغبة دخول السلاح، والتدخلات الأجنبية في ليبيا، موضحًا أن الأطراف الدولية "مطالبة بالتزام الحياد بين الفرقاء".

وشدد الرئيس الجزائري أن بلاده لن تدخر جهدًا في تقديم العون لجارتها الشرقية ليبيا، معربًا عن أمله بأن "يتحد الليبيون، وأن يجمعوا كلمتهم على طاولة حوار وطني شامل، يُسكت صوت الرصاص".