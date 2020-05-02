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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الخارجية اليمينة تدين حادث بئر العبد الإرهابى والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
صورة أرشيفية
أدانت وزارة الخارجية اليمينة بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصرى.وفق سبأ.
وأكدت وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتعبر عن دعمها الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
وجددت موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.
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