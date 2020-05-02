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وزارة الخارجية اليمينة تدين حادث بئر العبد الإرهابى

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السعودية نيوز - متابعات 0 تبليغ

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السبت 2 مايو 2020

صورة أرشيفية

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أدانت وزارة الخارجية اليمينة بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بجنوب مدينة بئر العبد شمال سيناء وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من افراد الجيش المصرى.وفق سبأ.

وأكدت وقوف اليمن إلى جانب مصر في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، وتعبر عن دعمها الكامل لكل ما تتخذه مصر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وجددت موقف اليمن الثابت الرافض للتطرف والإرهاب بكافة اشكاله وصوره، معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا وتمنياتها لجميع المصابين بالشفاء العاجل.

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