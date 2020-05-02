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شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: احتمال قوى لموجة ثانية لفيروس كورونا الخريف المقبل والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
صورة أرشيفية
حذرت روسيا، اليوم الجمعة، من أن هناك احتمالا قويا لموجة ثانية لجائحة فيروس كورونا المستجد الخريف المقبل، رغم احتمالية انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس عندما يبدأ الطقس الحار والمشمس فى الصيف.
وقالت الهيئة الفيدرالية الروسية لمراقبة حماية حقوق المستهلك - فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إن هناك احتمالا كبيرا أن يتسبب الطقس الحار وكمية كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية الشمسية فى خفض معدل الإصابة بفيروس كورونا مثل جميع التهابات الجهاز التنفسى الأخرى، ولكن عندما يكون الطقس باردا وممطرا ويعود المواطنون إلى أماكن الدراسة أو العمل فهناك احتمال كبير لموجة ثانية من الإصابة خلال فترة الخريف".
وأضافت الهيئة، فى بيانها، "ويلاحظ أنه يجب إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا فقط فى حالة مخالطة الشخص مع أخر مصاب أو حتى إذا تواجدت احتمالية تواصله مع مصاب، ويجب على المواطنين فى القرى والمناطق النائية إذا راودتهم شكوك حول إصابتهم الاتصال بالمركز الطبى الذى يخدم هذه المنطقة ليحدد الأطباء الحاجة إلى الفحص والاختبار من عدمه".
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