رغم فيروس كورونا.. مواصلة الاستعدادات لمونديال التزلج الألبي

المناطق - وكالات

تواصل مدينة كورتينا دي أمبيزو استعداداتها لاستضافة بطولة العالم للتزلج الألبي والمقررة في عام 2021 رغم أزمة وباء كورونا المتفشي عالميا ، أملاً في نهاية سعيدة بعد أسابيع وشهور سيئة.

وبدأت إيطاليا ، إحدى أكثر الدول تضررا من وباء كورونا ، تدريجيا في تخفيف إجراءات الإغلاق والقيود الصارمة المطبقة.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للتزلج الألبي في فبراير 2021 .

وقال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة فاليريو جياكوبي: “نأمل في أن تشهد كورتينا أول بطولة رياضية كبيرة تقام في 2021 بعد وباء كورونا وأن تكون بمثابة الرمز لعودة الحياة والبعث لهذا البلد بأكمله”.

وأوضح الاتحاد الدولي للتزلج اليوم أن بعض البدائل تم مناقشتها خلال اجتماع لمسؤولي بطولة العالم والاتحادات الأعضاء ومالكي الحقوق بشأن ما إذا كان وباء كورونا سيؤدي لفرض قيود صارمة مجددا بعد تسعة شهور.

وأعلن الاتحاد الدولي أن المنظمين يريدون أيضا الاستعداد للبطولات المحتمل أن تقام أمام أعداد قليلة من المشاهدين.