البرلمان الليبي يدين الهجوم الإرهابي بسيناء المصرية

أدانت لجنة الخارجية بمجلس النواب الليبي، الجمعة، بأشد العبارات الحادث الإرهابي الذي استهدف جنودا مصريين جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.



وقالت اللجنة في بيان إنها "تستنكر هذا الحادث الإرهابي وتبلغ تعازيها الحارة لعائلات الجنود وخالص تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل."

وأكدت اللجنة "تضامن مجلس النواب الليبي مع جمهورية مصر العربية شعبا وحكومة ضد الإرهاب الغاشم."

وشددت على حرص ليبيا على التعاون المشترك مع مصر لمكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة التي تهدد استقرار وازدهار المجتمعات.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، الخميس، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك، إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.

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وأضاف أن "القوات المسلحة تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره".

ونفذ الجيش المصري، الجمعة، عملية نوعية ضد العناصر الإرهابية في شمال سيناء (ِشمال شرق) غداة الهجوم الغادر.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان، إنه بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود بؤرة إرهابية بإحدى المزارع بشمال سيناء، قامت القوات المسلحة بتنفيذ عملية نوعية.

وأضاف: "ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم استهداف عدد 2 فرد تكفيري شديدي الخطورة عثر بحوزتهما على رشاش متعدد وجهاز لاسلكي وكمية من الذخائر".

ومنذ فبراير/شباط 2018، يشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي بهدف إحكام السيطرة على المحافظة حقق فيها نجاحات كبيرة ضد الإرهاب.

وأحبط الجيش المصري عشرات العمليات الإرهابية وقتل مئات الإرهابين في إطار عمليات عسكرية تهدف لتطهير محافظة شمال سيناء.