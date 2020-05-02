الزعيم الكوري... حيّ يرزق!

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





إسماعيل دبارة: ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لأول مرة بعد 20 يومًا من الغياب، ليناقض الشائعات حول وفاته أوتدهور صحته.

ونشرت وسائل الإعلام الرسميّة في كوريا الشمالية السبت صورًا لأحدث ظهور للزعيم كيم جونغ-أون، بعد ثلاثة أسابيع من التكهّنات التي سرت بشأن وضعه الصحّي.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن كيم "حضر مراسم الانتهاء من بناء مصنع للأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونجيانغ" وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ الحادي عشر من أبريل.

وقالت الوكالة إنّ كيم حضر الاحتفال الجمعة وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم".

ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمّال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسميّة أنّه تفقّد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوّي.

وساهم منشقون عن النظام في كوريا الشمالية في الترويج لشائعة وفاة أو عجز الزعيم الكوري صحيا.

وكان موقع "دايلي أن كاي" الذي يديره كوريون شماليون منشقون قد ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في أبريل لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

ونقلاً عن مصدر كوري شمالي لم يذكر هويته، قال الموقع إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه".

Advertisements

والجمعة، قال المنشق الكوري الشمالي الذي حصل مؤخرا على مقعد تمثيل نسبي لحزب كوريا المستقبل "جي سونغ-هو" إنه متأكد بنسبة 99% من أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون قد مات.

وأكد "جي سونغ-هو" أنه متأكد بنسبة 99% من وفاة الزعيم كيم، مضيفا أن كوريا الشمالية قد تعلن عن الأمر في نهاية هذا الأسبوع.

وقال جي لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء "لقد تساءلت كم من الوقت كان يمكن أن يتحمله بعد جراحة القلب والأوعية الدموية، لقد تم إخباري أن كيم توفي نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع قائلا: "إن ذلك غير مؤكد بنسبة 100%، ولكن يمكنني أن أقول إن الاحتمال هو 99% ويُعتقد أن كوريا الشمالية تصارع قضية خليفه المعقدة".

ولم يكشف جي عن مصدر معلوماته، حيث لا يمكن التحقق من صحة كلامه.

وفي سيول المجاورة، أكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين أن كيم جونغ أون "حيٌّ وبصحة جيدة"، مقللاً من خطورة شائعات حول حاله الصحية.

وقال المستشار مون شونغ-إين الأحد إن "موقف حكومتنا حازم"، مضيفاً لقناة "سي إن إن" الأميركية أن "كيم جونغ أون حي وصحته جيدة".

وتابع في مقابلة مع شبكة "سي ان ان"، أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 أبريل في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكداً أنه "لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة".