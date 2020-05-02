الحصيلة الإجمالية لوفيات كورونا في فرنسا ترتفع إلى 24594

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باريس: قال مدير الصحة جيروم سالومون الجمعة إن عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد في فرنسا بلغت 218 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 24594 وفاة.

وقال إن أقسام العناية المركزة سجلت تراجعاً جديداً من 144 حالة مقارنة باليوم السابق. تم الوصول إلى الذروة في 9 نيسان/أبريل مع ما يقرب من 7200 مريض في الإنعاش.

وعرض سالومون خرائط مؤقتة جديدة لتخفيف العزل المقرر اعتباراً من 11 أيار/مايو ولكن بطريقة مختلفة حسب وضع كل منطقة.

تصنف هذه الخرائط المؤقتة المناطق باللون الأحمر والبرتقالي والأخضر وفقًا لمدى تفشي الوباء والضغط على خدمات الإنعاش.

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وفي الخريطة الإجمالية، عُلمت ثلث الدوائر الفرنسية باللون الأحمر، ومن بينها كل من إيل دو فرانس والربع الشمالي الشرقي من البلاد، وهما المنطقتان الرئيسيتان الأكثر تضرراً.

وتتراوح سائر مناطق البلاد بين البرتقالي والأخضر.

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