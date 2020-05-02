الصين تجري فحوصات الكشف عن كورونا في كل الاتجاهات

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من البائعات الى سائقي سيارات الأجرة مروراً بطلاب المدارس الثانوية والمسؤولين، تلاحق الصين بدون هوادة فيروس كورونا عبر إجراء الفحوصات على أمل استئصال الوباء بشكل نهائي.

في كل يوم، يخضع عشرات آلاف الأشخاص لفحص الكشف عن الفيروس في الصين التي ظهر فيها وباء كوفيد-19 في نهاية السنة الماضية قبل أن ينتشر في العالم ويصيب أكثر من ثلاثة ملايين شخص في العالم. والهدف: تجنب موجة ثانية للوباء بأي ثمن.

ودعت خلية الأزمة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء لي كي كيانغ الأسبوع الماضي الى مضاعفة الجهود لاجراء فحوصات على السكان في حين لا تزال تسجل حالات لاشخاص قدموا من الخارج بعدما سيطرت الصين بشكل عام على الوباء على أراضيها.

والهاجس الأكبر: حالات المصابين الذين لا تظهر عليهم عوارض ويمكنهم نقل الفيروس حتى بدون علمهم أنهم مصابون.

ونتيجة لذلك، تكثف مختبرات الصيدلة في كل انحاء البلاد انتاج فحوصات الحمض النووي فيما تتيح منصات التجارة الالكترونية مثل علي بابا او جاي.دي.كوم للافراد أن يحجزوا فحوصاتهم الخاصة.

في الملعب

يأتي معظم الطلب من الأشخاص الذين يستعدون للذهاب في رحلة عمل ويتعين عليهم إثبات قدرتهم على السفر أو النزول في فندق بدون تشكيل خطر.

وفي مقاطعة شجيانغ (شرق)، عمدت مدرسة خاصة كبرى الى فحص 20 الفا من الطلاب والمعلمين على الأقل منذ 13 ابريل.

ويجري الفحص للطلاب في ملعب المدرسة ويقفون بفاصل متر ونصف المتر بعيدا عن بعضهم البعض. ويحظر عليهم دخول الصف اذا لم تكن نتيجة الفحص سلبية.

وقال تاو شياكسين من بين التلاميذ مرحبا "لقد تمت السطيرة على الوباء إلى حد كبير في الصين لكن لا تزال لدينا مخاوف. مع هذه الفحوصات، تطمئننا المدرسة تماما".

في الشركات، يبقى التيقظ على حاله. ففي شركة "سينا" عملاق الانترنت، تم تخصيص غرفة في مقرها ببكين لاجراء الفحوصات. ويمكن للموظفين التوجه اليها في حال كانت لديهم شكوك.

في مكان آخر في العاصمة ، تتيح لك خدمة الخضوع للفحص بدون النزول من السيارة.

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وفي كانتون، خضع للفحص أكثر من 30 ألف سائق سيارة أجرة في هذه المدينة الجنوبية في مطلع الاسبوع وكذلك 208 آلاف طالب ومعلم.

في شنغهاي، خضعت الكاتبة المعروفة ماو لي للفحص قبل سفرها. والفندق الذي تعتز النزول فيه طلب ذلك نظرا لان ماو توجهت الى كانتون في الفترة التي كانت فيها المدينة تعتبر عالية المخاطر بالنسبة للعدوى.

وعبرت أيضا عن ارتياحها قائلة "إنه أمر عملي جدا، لقد وقفت في الصف 20 دقيقة الى أن جاء دوري".

في ووهان، المدينة الواقعة في وسط البلاد والتي كانت البؤرة الأولى للوباء في نهاية 2019، يحق للمعلمين وموظفي المراكز التجارية أو دور المسنين الخضوع للفحوصات.

أربعة ملايين عدة كشف

قالت السلطات إن البلاد كانت لديها في مطلع أبريل قدرة انتاج يومية تبلغ 4 ملايين علبة اختبار. وتعد الصين 1,4 مليار نسمة، أعلى عدد سكان في العالم.

ويمكن إخضاع حامل واحد للفيروس للعديد من اختبارات الفحص خلال فترة ترصده.

وحذر وو زونييو كبير علماء الأوبئة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أن 50 الى 70% فقط من فحوصات الحمض النووي تكون موثوقة.

في مواجهة الشكوك والانتقادات من الخارج، يؤكد المنتجون الصينيون جودة فحوصاتهم مثل "لايفريفر"، المختبر في شنغهاي الذي يتحدث عن نسبة ثقة تبلغ 90%.

من جهته قال رئيس المجموعة شاو جانبين لوكالة فرانس برس انه زاد الانتاج بنسبة 150% منذ يناير، وبات يصنع 500 الف فحص في اليوم.

وباتت المجموعة تصدر حاليا الى فرنسا وايطاليا، الدولتين الاكثر تضررا بالوباء في العالم.