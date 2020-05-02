شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصيلة الإيرادات المتوقعة بالعام الجديد فى 3 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت تقديرات الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المرتقب 2020/2021 ارتفاعاً لتبلغ تريليون و288 مليار و753 مليون جنيه مقابل تريليون و134 مليار و424 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري 2019/2020.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز بنود الإيرادات المتوقعة بالموازنة الجديدة 2020/2021 علي النحو الآتى:

1- الضرائب: قدرت بـ964 مليار و777 مليون جنية خلال العام المالي الجديد 2020/2021 مقابل 856 مليار و616 مليون جنية خلال العام المالي الجارى 2019/2020.

2- المنح: قدرت بـ2 مليار و209 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد مقابل 3 مليارات و805 ملايين جنيه العام الجارى.

3- الإيرادات الأخرى: قدرت بـ321 مليارا و766 مليون جنبة العام المالي الجديد مقابل 274 مليار و2 مليون جنيه بالعام المالي الجارى.

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جدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قال خلال إلقائه البيان المالى: "إننا أدركنا إننا كنا علي حق وصواب عندما نفذنا برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والطموح والذى سمح بتحقيق عائد اقتصادى قوى قادر على التعامل مع التحديات والصدمات، ويساعد على تحقيق التنمية الشاملة بما يؤمن للمواطن حياه كريمة ومستقبل أفضل، وحصلنا على ثقة دول العالم والمؤسسات الدولية".

ووجه معيط، الشكر والتقدير للشعب المصرى الذى وصفه بـ"البطل الحقيقى" في عملية لإصلاح الاقتصادي، حيث تحمل أعباء الاصلاحات الضرورية، في تطلع لمستقبل أفضل له ولأولادة، ثقة منه في القيادة السياسية التي تحملت عبء اتخاذ القرارات الصعبة في تلك الظروف.

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة وكافة مؤسسات الدولة تبذل قصاري جهدها لتقديم الخدمة والرعاية الصحية ومساندة افراد المجتمع لتجواز أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".