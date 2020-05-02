السودان: تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات

محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):
أكدت وزارة الصحة السودانية، تسجيل ٩١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و٥ حالات وفاة، ٣ منها في الخرطوم واثنتان في ولاية الجزيرة (وسط السودان).
وذكرت الصحة السودانية- في بيان اليوم- أن تلك هى أعلى حصيلة يومية تُسجل للإصابة بفيروس كورونا منذ ظهور المرض في السودان في شهر مارس الماضي.
وأوضحت أن الحالات الجديدة سُجلت منها ٧١ في الخرطوم، والإصابات الأخرى في ٦ ولايات.
وأشارت إلى أن بهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٥٣٣ حالة، بينها ٣٦ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ٤٦ شخصا.
وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.
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