إلى غاية صباح اليوم / كورونا حول العالم: الإصابات 3308772 والوفيات 234133

وكالات- أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم إرتفاع عدد الإصابات به إلى 3308772 حالة حتى الساعة الثامنة بتوقيت تونس صباح اليوم الجمعة غرة ماي 2020 .

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات ووكالة بلومبرج، أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 1042993 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 234133 وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا وإيران والبرازيل والصين

وبلغ عدد الإصابات في الولايات المتحدة 1095304 إلى جانب 63871 وفاة، وسجلت إسبانيا 239639 إصابة و24543 حالة وفاة . وسجلت إيطاليا 205463 إصابة و27967 وفاة .

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وسجلت بريطانيا 1717253 إصابة و26771 وفاة، وسجلت فرنسا 198215 إصابة و24121 حالة وفاة وسجلت ألمانيا 163009 إصابة و6623 حالة وفاة وسجلت تركيا 120204 إصابة و3174 حالة وفاة .

وسجلت روسيا 106498 إصابة و1073حالة وفاة وسجلت إيران 94640 إصابة و6028 حالة وفاة وسجلت البرازيل 87187 إصابة و6006 حالة وفاة وسجلت الصين 82874 حالة إصابة و4633 حالة وفاة وسجلت هولندا 39512 إصابة و4811 حالة وفاة .