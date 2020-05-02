إغلاق 70 محالًا لمخالفته القوانين الاحترازية بشأن كورونا في الكويت خلال شهر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية أن فرقها التفتيشية أغلقت 70 محلا تجاريا خلال شهر أبريل الماضي لمخالفتها القوانين والقرارات المعمول بها بشأن الإجراءات المعنية لمواجهة تداعيات انتشار عدوى فيروس كورونا (سارس كوف - 2) Advertisements المسبب لمرض (كوفيد - 19). المسبب لمرض (كوفيد - 19). وقالت (التجارة) في بيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان فرقها التفتيشية رصدت خلال شهر ابريل الماضي 9501 جمعية تعاونية وأسواقا مركزية ومحال تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن تحرير 409 محاضر لمحال تجارية مخالفة. تجارية وبسطات للخضراوات للوقوف على مدى التزامها والمحافظة على ثبات أسعار المنتجات فضلا عن تحرير 409 محاضر لمحال تجارية مخالفة. وأضافت أن الفرق التفتيشية راقبت 2157 فرعا تموينيا للتأكد من مدى إنسيابية سير عمليات البيع وتسليم المواد الغذائية لمستحقيها علاوة على إعادة افتتاح 68 محلا تجارية.

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