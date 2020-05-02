رئيس كوريا الشمالية يظهر علنا بعد غياب 3 أسابيع

أناس يمرون أمام شاشة إخبارية تليفزيونية تظهر صورة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وهو يحضر احتفالًا بمناسبة الانتهاء من مصنع سمادون للأسمدة الفوسفاتية (أ ف ب)
وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أفادت في وقت سابق اليوم، بأن الزعيم البالغ من العمر نحو 35 عاماً افتتح مصنعًا للأسمدة في سون تشون، قرب العاصمة بيونج يانج، برفقة كبار الشخصيات وشقيقته كيم يو جونج التي تُعدّ واحدةً من أقرب مستشاريه.
وقالت الوكالة إن "الزعيم الأعلى كيم جونج-أون يقص شريط افتتاح مصنع سون تشون للأسمدة الفوسفاتيّة".
وأشارت إلى أنّ كيم "حضر الاحتفال" الجمعة وسط هتاف المشاركين وتصفيقهم، لافتة إلى أنّه تفقّد المصنع أيضاً حيث تم "إطلاعه على عملية الإنتاج" فيه.
ولم يظهر كيم علناً منذ أن ترأّس اجتماع المكتب السياسي لحزب العمال في 11 أبريل، وفي اليوم التالي أفادت وسائل الإعلام الرسمية بأنه تفقد طائرات مقاتلة في وحدة للدفاع الجوي.
وتزايدت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي كيم إيل سونج في 15 أبريل، وهي أبرز مناسبة سياسية في البلاد.
وأكد المستشار الخاص للأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إين قبل أيام أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون "حي وبصحة جيدة"، مقللاً من خطورة الشائعات حول وضعه الصحي.
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