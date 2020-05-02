كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 03:30 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل| بعد شائعات وفاته.. أول ظهور لزعيم كوريا الشمالية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهر كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، في حفل اختتام أعمال مصنع لإنتاج الأسمدة، شمالي العاصمة بيونج يانج، في أول ظهور علني له منذ الاختفاء المثير الذي مر عليه نحو ثلاثة أسابيع.

وكشفت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن زعيم البلاد طع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء، ونشرت الصور الخاصة بالحفل.

يُذكر أن تقارير إعلامية زعمت في وقت سابق، تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية وبعضها قال باحتمال وفاته، أثناء خضوعه لعملية جرحية.

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وفي وقت سابق، حذر مسؤولون في كوريا الجنوبية، من تناول التقارير التي تتحدث عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون.

بدوره شدد كيم يون تشول، وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسئول عن التواصل مع كوريا الشمالية على أن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تقول بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث"، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.

وانتشرت شائعات حول صحة "كيم"، بعد تغيبه عن حضور احتفال رسمي بارز في أبريل الجاري، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

وقالت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي: إنه من المحتمل، أن "كيم" خضع لجراحة في شرايين القلب، أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.