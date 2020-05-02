إسبانيا “تشرع” الأسبوع المقبل في تجريب لقاح “كورونا” على الحيوانات

لازالت إسبانيا تسارع الزمن من أجل اكتشاف لقاح لفيروس “كورونا” المستجد، والذي غير نمط العيش وأوقف عجلة الاقتصاد العالمي عن الدوران.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن بيدرو دوكي، وزير العلوم أعلن أن فريق الباحثين توصل إلى لقاح للفيروس، مبرزا في السياق ذاته أن الأسبوع المقبل سيشهد انطلاق تجريب اللقاح على بعض الحيوانات.
وبلغ عدد المصابين بفيروس “كورونا” في إسبانيا 215.216 إلى حدود اليوم الجمعة، حسب الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة بالجارة الشمالية للمغرب، في وقت بلغ فيع عدد الموتى بسبب الجائحة 24.824.
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