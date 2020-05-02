نقطة نظام: معركة مزدوجة

سامح الله من قذف مصيبة مشروع القانون 22-20 في وجه المغاربة، وصرفهم عن حالة الإجماع والتضامن التي تصدوا بها لجائحة كورونا. سامح الله أصحاب هذه الأنانية التي تبيع وطنا بكامله من أجل مصلحة فئوية يراد تحقيقها بأسلوب الابتزاز والمباغتة والتضليل والتدليس.

وإذا كانت كل نقمة في طيها نعمة، فإن الإيجابي في التعاطي مع هذا المشروع الفضيحة هو هذا الإجماع الجديد الذي تشكل بشأنه، ووحدهم المتورطون في حالة تلبّس وأيديهم ملطخة بمداد مشروع الغدر بالحرية، يواصلون الصمت أو الكلام المتخبط.

إجماع وإن بدا للوهلة الأولى كما لو أنه حاد عن المعركة الكبرى التي نخوضها جميعا، دولة ومجتمعا، ضد جائحة كورونا، إلا أنه، في الحقيقة، يندرج في إطار معركة واحدة، أراد البعض أن تصبح لها واجهة مزدوجة؛ أولى ضد خطر الوباء وثانية ضد خطر الغدر بالحريات والحقوق.

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لهذا، ينبغي على كل من يحمل هذا الوطن في قلبه، أن يحتفظ بعين على كل من الواجهتين، لأن المعركة واحدة من أجل مغرب قوي وسالم وحر ومتماسك. لا مجال لأي مهادنة أو تهاون في مواجهة خفافيش الحرية الذين حاولوا السطو على قوانين ودستور ومكتسبات المغاربة التاريخية، لكن، لا مجال أيضا للتهاون أو التقصير في مواجهة الوباء الجاثم على قلوبنا.

لنواصل جميعا معركة التصدي للفيروس التاجي بالالتزام بالحجر والتباعد الاجتماعي، لكن، وأساسا، بمواصلة الجهد الوطني التضامني الكبير عبر دعم صندوق مواجهة وباء كورونا، ومساعدة من فقدوا مصادر أرزاقهم، إما بشكل مباشر وإما عبر هذا الصندوق.

إنها معركة مزدوجة.