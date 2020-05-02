كورونا ترخي بظلالها على مربي الدواجن في المغرب.. ومهنيون يحذرون من ارتفاع الأسعار

أرخت حالة الطوارئ الصحية الذي يخضع لها المغاربة، بهدف محاصرة فيروس “كورونا”، بظلالها على نشاط الدواجن في المغرب، الذي يعرف فائضا في الإنتاج، ما “دفع عدد من أرباب المحاضن إلى دعوة المربين إلى إتلاف الملايين من الكتاكيت الأسبوع القادم”، بحسب الجمعية المغربية لمربيي الدواجن amev والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم anpc.

القرار المذكور، خلف إستياء عارما من طرف الجمعية المغربية لمربيي الدواجن amev والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم anpc، إذ استنكروا بشدة “الإقتراح المتداول من جمعية ارباب المحاضن بخصوص اتلاف الكتاكيت”.

وأوضحت الجمعية المغربية لمربيي الدواجن amev والجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم، في بلاغ مشترك لهما، توصل “اليوم24″، بنسخة منه، اليوم الجمعة، أن “تجربة إتلاف الكتاكيت ليست بالجديدة”، إذ سبق وأن تم “الاقدام عليها سنة 2018 والتي كانت لها تداعيات سلبية على المربيين والمستهلك على حد سواء، بعد أن شهدت أثمنة بيع الدجاج ارتفاعا، لتصل إلى 20درهما”.

واعتبر المصدر نفسه، أن إتلاف الكتاكيت إجراء أناني وأحادي المصلحة؛ فبحسب الجمعيتين المذكورتين، “لن يخدم سوى مصلحة نخبة معينة وهم أصحاب المحاضن”.

وشدد المصدر ذاته، على أن الإجراء المذكور،” سيرفع من أثمنة الكتاكيت، ولن يحل أزمة فائض الانتاج الذي سيعود لنفس الوثيرة الاسابيع القادمة”.