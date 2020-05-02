بالبرازيل.. مقبرة جماعية ضخمة لضحايا كورونا -فيديو

حُفر أكثر من 13 ألف قبر جديد في مدينة ساوباولو البرازيلية ترقبا لتصاعد عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت شبكة يورونيوز.
وبدأت بالفعل عمليات دفن جثث ضحايا الفيروس بالمقبرة الجماعية وذلك بعد قضاء كوفيد-19 على أكثر من ستة آلاف شخص في البرازيل، لكن يتوقع أن يتضاعف هذا العدد في مستقبل الأيام.
ويرفض الرئيس البرازيلي جائير بولسونارو الاعتراف بخطورة الوضع الصحي في ظل انتشار الفيروس الذي وصفه سابقاً بـ”مجرد أنفلونزا”.
وارتفعت حالات الوفاة والإصابة بالفيروس في البرازيل عن الصين بؤرة كوفيد-19 السابقة ومنبعه الأول، حيث وصلت الحالات المشخصة في البلاد حتى الآن 91 ألف و589 حالة.
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