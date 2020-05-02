شكرا لقرائتكم خبر عن الإرياني: «الحوثي» قريبا على قوائم الإرهاب كـ«حزب الله» والان نبدء بالتفاصيل
ومن جهة أخرى حذر الإرياني، من تسييس مرتزقة ايران «الميليشيا الحوثية» لملف وباء كورونا المستجد وإخفائها لحجم الإصابات في مناطق سيطرتها.
وقال الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن الميليشيات الحوثية تخفي حجم الإصابات بفيروس كورونا وتمارس الضغوط على الطواقم الطبية في مستشفيات العاصمة المختطفة صنعاء ومناطق سيطرتها لعدم نشر الحقائق وتجبرها على تشخيص الحالات على أنها ناتجة عن إصابة بأوبئة وفيروسات أخرى».
واضاف الإرياني: «إن الميليشيا الحوثية تتعمد إخفاء أعداد الإصابات الحقيقية بفيروس كورونا للاستمرار في نهب المساعدات الدولية والتنصل عن مسؤولياتها في حماية ملايين المواطنين في مناطق سيطرتها، والتهرب من الضغوط الدولية الرامية لوقف إطلاق النار من قبل الميليشيا وتوحيد الجهود لمواجهة الفيروس».
ووجه الإرياني نداء عاجلا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للتدخل والضغط على الميليشيا الحوثية لكشف الأرقام الحقيقية للإصابة بالفيروس ومكاشفة الرأي العام والتعامل بشفافية مع كل المعلومات المتعلقة بالوباء حتى يتمكن المواطنون من أخذ احتياطاتهم وعدم تركهم ضحية الحسابات السياسية.
كانت هذه تفاصيل خبر الإرياني: «الحوثي» قريبا على قوائم الإرهاب كـ«حزب الله» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.