شكرا لقرائتكم خبر عن إدانة عربية وإسلامية لهجوم إرهابي بمصر والان نبدء بالتفاصيل
وقال السيسي: نالت يد الغدر من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن.
وأضاف: لكننا بفضل الله، ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون على أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في صفحته الرسمية على «فيسبوك»: إن عبوة ناسفة انفجرت بإحدى المركبات المدرعة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء؛ ما أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف وثمانية جنود، وأضاف إن القوات المسلحة المصرية تؤكد استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.
من جهتها أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع جنوب مدينة بئر العبد بسيناء، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية.
وجددت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة التام مع مصر الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في حربها على الإرهاب.
وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية مصر حكومة وشعبًا مع الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.
وأدان رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي بأشد العبارات الحادث الإرهابي بمصر، وأعلن تضامن البرلمان العربي التام ووقوفه مع مصر في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة التي لم تراعِ حرمة الشهر الكريم، مؤكدا أن هذا العمل الإرهابي الغادر لن يُثني القيادة المصرية والقوات المسلحة عن تطهير أرض مصر من هذه الجماعات الإرهابية الضالة.
وأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الحادث الإرهابي شمال سيناء، وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف العثيمين، وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع مصر في كل الإجراءات التي تتخذها لمكافحة الإرهاب. وقدّم الأمين العام تعازيه لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب مصر.
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