شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختفاءه 3 أسابيع.. أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

ظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون للمرة الأولى بشكل علني بعد اختفائه عن الأنظار لمدة ثلاثة أسابيع، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم السبت، وذلك بعد تكهنات أشارت إلى إنه ربما يكون مريضا أو حتى توفى.

وقالت يونهاب إن وسائل الإعلام في كوريا الشمالية أظهرت كيم وهو يشارك في حفل بمناسبة إنهاء العمل في إنشاء مصنع للسماد في مدينة سونشون (50 كيلو مترا) شمال العاصمة بيونج يانج.

ولم يصدر تأكيد مستقل لهذا من الجانب الكوري الشمالي.

ومنذ صدور تقرير في صحيفة "دايلي ان كيه" الالكترونية ومقرها كوريا الجنوبية في أبريل الماضي عن أن كيم خضع لجراحة في القلب، في أعقاب غيابه الواضح عن بعض الأحداث المهمة، كان المراقبون للشأن الكوري يتساءلون عن مصيره.