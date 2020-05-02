الصحة العالمية: فيروس كورونا طبيعي وليس من صنع البشر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020

الخليج 365- متابعات

أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن فيروس كورونا المستجد أصله طبيعي، وليس من صنع البشر.



وقال مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايكل ريان، خلال اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، حضره المدير العام للمنظمة، تيدروس غيبريسوس، إن "العديد من العلماء قاموا بفحص التركيبة التسلسلية لجينات كورونا عشرات المرات". وأضاف "متأكدون أن أصل هذا الفيروس طبيعي". وفق وكالة "الأناضول".

من جانبه، أعرب غيبريسوس، عن قلقه من تفشي الفيروس في البلدان التي تملك أنظمة صحية ضعيفة، مشددا على ضرورة مساعدتها في مكافحة كورونا، مضيفا أن "حالة الطوارئ الصحية في العالم ما زالت قائمة".

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هذا وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الخميس، أنه اطلع على أدلة تفيد بأن كورونا مصدره مختبر مدينة ووهان الصينية.

من جهته، نفى المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ، ادعاءات تفيد بأن كورونا تسرب من مختبر المدينة.

وقال شوانغ، في تصريح صحفي الجمعة، إن مختبر ووهان "غير قادر على تصميم وإيجاد فيروسات كورونا، وإنه لم يفعل ذلك أبدا".

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

وقال الممثل في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية "نعلم أنه تم فتح تحقيقا وطنيا (صينيا) بالفعل، ولكن في هذه المرحلة لم تتم دعوتنا للمشاركة. وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الطلبات (للمشاركة بالتحقيق) إلى السلطات الصينية والسلطات الطبية".