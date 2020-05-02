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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العراق.. الكشف عن أعضاء حكومة مصطفى الكاظمي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 مايو 2020
الخليج 365- متابعات
نشرت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، التشكيلة النهائية لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.
وأظهرت وثائق نشرتها وسائل إعلام محلية،"ترشيح الفريق الركن جمعة عناد، والفريق الركن فيصل الجربا، إلى وزارة الدفاع، والباحث حارث حسن، وعبد الكريم هاشم لاختيار أحدهما لوزارة الخارجية، وعثمان الغانمي، ونجيب الصالحي، وعدنان الزرفي، لاختيار أحدهم لمنصب وزير الداخلية".
وبحسب تلك الوثائق التي نشرها سياسيون كذلك، فإنه"تم ترشيح إحسان عبدالجبار لوزارة النفط، كما تم ترشيح جاسم عبدالزهرة، ونزار قحطان حسن، لاختيار أحدهما لوزارة الكهرباء، وترشيح جواد عبدالرضا عبدالباقي، وناصر حسين بندر، لاختيار أحدهما لوزارة النقل، وعبدالرزاق قنبر لوزارة الصحة".
كما تم ترشيح طالب جاسب لفتة، ومحمد كريم جاسم، لاختيار أحدهما لمنصب وزير الزراعة.
وما زال بعض الوزارات لم تُحسم لغاية الآن.
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