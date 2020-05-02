شكرا لقرائتكم موديز تؤكد تصنيف السعودية الائتماني.. وتغير نظرتها المستقبلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكدت وكالة "موديز" الجمعة، على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، وقالت إن الميزانية تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.

وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "العربية.نت" إن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.

كما أشارت إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواقالعالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة.

غير أن موديز أشارت إلى أداء قوي للميزانية السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية ومستويات دين منخفضة.

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وتابعت المذكرة، "تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضلمستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.. تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفضللغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية".

وتابعت، "ستساعد تلك الأمور في إضفاء القوة على الاقتصاد حتى في بيئة منخفضة لأسعار النفط".

وتوقعت الوكالة أن تنخفض إيرادات النفط السعودية بنحو 33٪ العام الجاري ونحو 25٪ في 2021 رغم الوتيرة الكبيرة لهبوط أسعار النفط.

وأضافت موديز،" تباطؤ الناتج المحلي الإجمالي سيضغط على إيرادات القطاع النفطي ولكن التأثير على الموازنة الحكومية سيكون محدودامع الوضع في الاعتبار الاعتماد المحدود للموازنة على الإيرادات غير النفطية".