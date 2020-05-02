ترامب يعلّق على تسجيلات "الأطباق الطائرة"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-social media أحد الأجسام الطائرة التي رصدها البنتاغون

وقال دونالد ترامب إن تسجيلات الفيديو، التي بثها البنتاغون لـ"الظواهر الجوية المجهولة"، وهي الاسم الذي يطلق في العادة على الأطباق الطائرة، بأنها "فيديو جهنمي"، لكنه أضاف متسائلا عما "إذا كانت حقيقة".

وقال ترامب عن مقاطع الفيديو: "أتساءل فقط ما إذا كانت حقيقية.. هذا فيديو جهنمي"، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان البنتاغون نشر بشكل رسمي، في وقت سابق، 3 مقاطع فيديو تظهر ما يبدو أنه أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة أثناء تصويرها بواسطة كاميرات الأشعة تحت الحمراء، تضمن اثنان منها تفاعل الطيارين العسكريين مع سرعة تحرك الأشياء، بينما تكهن أحدهم أنها قد تكون "طائرة بدون طيار".

وقد اعترفت البحرية الأميركية بصحة مقاطع الفيديو، التي سبق أن أصدرتها شركة خاصة في سبتمبر الماضي.

غير أنه وفقا للمتحدثة باسم البنتاغون سو غوف، فقد تم نشرها رسميا في وقت سابق من الأسبوع الماضي "من أجل توضيح أي مفاهيم خاطئة من قبل الجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي تم تداولها حقيقية أم لا، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا".

يشار إلى أنه في العام 2017 ، أبلغ أحد الطيارين الذين شاهدوا أحد هذه الأشياء المجهولة في العام 2004 شبكة "سي إن إن" أنها تحركت بطرق لم يستطع تفسيرها.

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ويشكك الرئيس الأميركي، في الأجسام المجهولة، ففي مقابلة مع محطة "إيه بي سي" الإخبارية العام الماضي، قال ترامب إنه كان لديه اجتماع حول هذا الموضوع، لكنه متشكك في أن الأشياء سريعة الحركة قد تكون أي شيء من خارج الأرض.

وذكر في المقابلة "لقد عقدت اجتماعا موجزا للغاية بشأنه.. لكن الناس يقولون إنهم يرون أجساما طائرة غريبة. هل أصدق ذلك؟ ليس بشكل خاص".

جدير بالذكر أن البنتاغون كان يدرس سابقا تسجيلات لقاءات جوية بأشياء مجهولة كجزء من برنامج سري مغلق منذ ذلك الحين، لكن تم الكشف عنها بناء على طلب من السيناتور السابق عن ولاية نيفادا هاري ريد.