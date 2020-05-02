شكرا لقرائتكم خبر عن "تنسيقية الأحزاب": عمال مصر يسطرون ملحمة وطنية بجانب جنودنا البواسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحية إعزاز وتقدير لعمال مصر، بمناسبة عيد العمال، مؤكدة أنهم لا يدخرون جهداً في جميع المجالات. وأكدت التنسيقية فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك، أنه برغم الصعاب والظروف القاسية التي يمر بها العالم والتحديات الجسام التي تواجهنا في كافة مناحي الحياة، يقف عمالنا بصمودهم ونضالهم في ميادين العمل بناةً للوطن، قادةً لحاضره، صُنّاعًا لمستقبله. وتابعت: العمال يسطرون باخلاصهم ملحمة وطنية إلى جانب جنودنا البواسل، لتظل راية الوطن عالية خفاقّة يد تبني ويد تحمل السلاح.

الجدير بالذكر أن اتحاد عمال مصر، قدم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، موجها له الشكر والتحية على ما قام به من أجل دعم العمال ومساعدتهم ورعايتهم للارتقاء بحياتهم المعيشية باعتبارهم شركاء فى التنمية.

وقال النائب محمد وهب الله، أمين عام اتحاد عمال مصر، إن الرئيس السيسى حرص على دعم العمال بتشريعات وإجراءات خفضت من فرص تضرر القطاع الخاص حتى لا يكون هناك فرصة للتفكير فى تسريح العمال أو تشريدهم وهو ما أقره البرلمان بقانون رفع حد الإعفاء الضريبى وأيضا مشروع قانون الإجراءات المالية للتعامل مع أزمة كورونا والمقرر إقراره والذى اشترط عدم استفادة القطاع الخاص مما فيه من تسهيلات حال عدم تسريح الشركة لعمالها.

وأوضح أنه كان هناك حرص على تخصيص منحة لدعم العمالة غير المنتظمة بقيمة 500 جنيه فى 3 شهور، مشيرا إلى أن البرلمان أقر حزمة تشريعات كثيرة خلال الفترة الماضية من بينها قانون التأمينات الاجتماعية وقانون التنظيمات النقابية بجانب قانون العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وغيرها من قوانين هامة أخرى.