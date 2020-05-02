منحة لدعم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعاتها القادمة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 118لسنة 2020 بالموافقة على خطاب الاتفاق بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن تقديم الصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية منحة بمبلغ 159 ألف و420 دولار أمريكى لدعم إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية الأولى لتطوير الإحصاءات. ووفقا لخطاب الاتفاق يدير البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية المنح التى تقدم من مختلف المانحين للصندوق الاستئمانى لبناء القدرات الإحصائية كما يتلقى البنك المساهمات الدورية الوارد للصندوق من المانحين. ويهدف المشروع إلى دعم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات ويتكون المشروع مما يلى: 1- إجراء تقييمات إحصائية للقطاعات التى تغطيها وزارات المالية والتخطيط والتعليم والصحة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. Advertisements 2- إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات 3- بناء القدرات الخاصة بفريق إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات 4-دعم وحدة التنفيذ بالجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وينشئ الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وحدة لتتولى تنفيذ المشروع ويشكل فريق يضم ممثلين عن الجهاز ووزارة التخطيط ليتولى مسئولية إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات.

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