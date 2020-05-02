شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الأمن القومى بالبرلمان:سنقضى على الجماعات الإرهابية والتاريخ سيلعنهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، العملية الإرهابية ببئر العبد، نتيجة زرع عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود، قائلا:" كل هذه العمليات الخسيسة لن تزيدنا إلا إصرار وعزيمة على اقتلاع الإرهاب من جذوره، ولن تثنينا عن المضى قدما نحو بناء مصر الحديثة ".

وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الكيانات الإرهابية تستغل الأحداث الجارية وتسعى للنيل من مؤسسات الدولة، ولكن الدولة المصرية دولة مؤسسات لن تسمح لهؤلاء وأمثالهم وكل من تسول له نفسه النيل من الدولة المصرية، أو ممارسة أعمال عنف وتخريب، وسيتم التصدى بالمرصاد لكل محاولات النيل من الوطن.

وأكد عضو مجلس النواب، أن التاريخ سيسجل بحروف من نور بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، ويخلد ذكراهم عبر الزمن، وعلى النقيض سيلعن كل الجماعات والكيانات الإرهابية وكل من يمولهم و أنصارهم ومؤيديهم، مشيدا بما يبذله رجال القوات المسلحة من تضحيات من أجل رفعة هذا الوطن الحفاظ على مقدراته من الجماعات الإرهابية التى تلهث خلف حفنة من الدولارات.

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وطالب إسماعيل، المجتمع الدولي وكل المنظمات والجهات الدولية المعنية، بالتحرك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة الدول الممولة والداعمة والراعية للإرهاب، مقدما خالص العزاء لأسر الشهداء، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يسكنهم جنات الفردوس الأعلى مع الشهداء والأبرار وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.