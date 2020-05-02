لتخفيف تداعيات كورونا.. "تحيا مصر توزيع 10 آلاف كرتونة غذائية بالإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

شارك اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء الجمعة، في إطلاق قافلة صندوق تحيا مصر تحت شعار "نتشارك هنعدي الأزمة"، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وتستهدف القافلة دعم ١٠ آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية في الإسكندرية من خلال توزيع ١٠ آلاف كرتونة غذائية و١٠ أطنان لحوم بالإضافة إلى المطهرات والمنظفات للوقاية من فيروس كورونا.

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وأشاد المحافظ بدور صندوق تحيا مصر مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال في توفير حياة كريمة للمواطنين والتخفيف من الآثار الناجمة لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وهدي عبد الستار عمار، منسق صندوق تحيا مصر بالإسكندرية، وعزة ماهر، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة، وإمام فوزي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن قافلة "نتشارك هنعدي الأزمة" أطلقها "صندوق تحيا مصر" اليوم، في 22 محافظة، لاستهداف 150 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع 1650 طن من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات.