محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه سيعلن السبت عن موعد تسليم المشروعات الورقية والرقمية لطلاب النقل. وكتب علي صفحته: "نعلن السبت ٢ مايو ٢٠٢٠ إن شاء الله أساليب ومواعيد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لكل سنوات النقل وطلاب الدمج والمنازل والخدمات وأبناؤنا في الخارج".

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال ساعات.. وزير التعليم يعلن موعد تسليم المشروعات الرقمية والورقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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