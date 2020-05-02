اليوم.. التعليم تعلن آلية تسليم مشروعات البحث لطلاب المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:
يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا السبت، آلية تسليم مشروعات البحث لطلاب المدارس.
وتطبق مشروعات الأبحاث بديلة امتحانات الفصل الدراسي الثاني على طلاب المدارس من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ويمكن للطالب تسليم مشروع البحث حتى يوم 15 مايو الجاري، عقب اتباع الخطوات التي أعلنتها الوزارة من العنوان وكود الطالب والمقدمة والعناصر والنتائج والمراجع.
وأعلن وزير التعليم أن البحث يمكن إعداده بشكل إلكتروني أو ورقي أو بخط اليد، على أن يسلم على منصة إدمودو أو في المدرسة للطلبة ممن لا يمتلكون إنترنت.
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