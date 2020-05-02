اليوم.. طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسي الثاني في اللغة الأجنبية الأولى، إلكترونيًا من المنازل، وبنظام الكتاب المفتوح "أوبن بوك".

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات على فترتين، الأولى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا بحسب الجدول المحدد لكل محافظة.

ويمكن للطالب الدخول على الامتحان من التابلت أو الكمبيوتر أو الموبايل في أي وقت خلال الفترة المخصصة للمحافظة التابع لها على أن يحتسب وقت الامتحان من بداية دخوله.

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ويؤدي الامتحانات في الفترة ما بين الساعة 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا طلاب محافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وأسيوط، وكفرالشيخ، وقنا، والفيوم، ودمياط، والإسماعيلية، وأسوان، وبورسعيد، وشمال سيناء، والوادي الجديد، وجنوب سيناء.

أما في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا، يؤدي الامتحان طلاب محافظات الشرقية، والدقهلية، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والبحيرة، والمنيا، وسوهاج، وبني سويف، والأقصر، والسويس، والبحر الأحمر، ومطروح.

وانتهى طلاب الصف الأول الثانوي، من الامتحانات التجريبية الإلكترونية المنعقدة في شهر أبريل الجاري، لتدريبهم على طبيعة الامتحانات الإلكترونية.​