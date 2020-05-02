‏مقتل ١١ عنصرا من الحشد الشعبي في هجوم لداعش بالعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أفادت مصادر محلية عراقية، لشبكة "سكاي نيوز عربية"، بمقتل 11 من عناصر الحشد الشعبي في هجوم لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة مكيشيفة بمحافظة صلاح الدين، في العراق.
هذا وأعلن الحشد الشعبي نهاية أبريل الماضي، قتل 7 عناصر من تنظيم داعش بمساندة من طيران الجيش العراقي والعثور على 5 مضافات في قاطع عمليات صلاح الدين.
ومسحت قوات الحشد عدد من المناطق ضمن قاطع عمليات صلاح الدين من ضمنها الطريق الرئيسية للمحافظة وصولاً إلى جبال حمرين، وذلك في إطار عملية أمنية استباقية انطلقت مساء الأربعاء.
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