محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:
سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 5 حالات سابقة، ليصبح إجمالي أعداد المصابين بالفيروس 7 حالات في يوم واحد.
وأكد مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الجمعة، أن الإصابتين الجديدتين لسيدة ربة منزل في العقد الثالث من العمر، تقيم في مركز دسوق، والأخرى لرجل مسن في العقد الخامس من العمر، يقيم بمركز سيدي سالم، وجاري نقلهما إلى مستشفى العزل الصحي بمدينة بلطيم.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع أعداد المصابين بكورونا إلى 7 حالات خلال 24 ساعة بكفر الشيخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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