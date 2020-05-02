أندونيسيا / شركة الكهرباء المملوكة من الدولة توفر الكهرباء مجانًا للمشاريع الصغيرة بسبب "كورونا"

وكالات- تعد شركة الكهرباء المملوكة للدولة في إندونيسيا "بي تي بيروساهان ليستريك نيجارا" برنامجا لتوفير الكهرباء مجانا للمشاريع الصغيرة خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث يحاول إقتصاد البلاد التخفيف من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن الرئيس جوكو ويدودو قرر توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفقراء من خلال توفير الكهرباء المجانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء "بلومبرج" اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يغطي البرنامج إحتياجات ما يقدر بـ 500 ألف من عملاء المشروعات الصناعية بـ 450 فولت أمبير من توصيلات الكهرباء.