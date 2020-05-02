واصلت عملة الليرة التركية في الانهيار أمام العملات الأجنبية الأخرى خاصة الدولار الأمريكي، حيث وصل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.3 ليرة، فيما وصل سعر صرف اليورو إلى 7.7 ليرة.
وكان البنك المركزي التركي قد نشر توقعاته بشأن مواصلة انهيار الاقتصاد التركي، وتراجع سعر الصرف المحلي أمام العملات الأجنبية، وأظهر استطلاع للرأي، شارك فيه 60 متخصصًا من قطاعات مختلفة، توقعاتهم بوصول سعر الدولار إلى 7.11 ليرة خلال الشهر الحالي.
على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رأي المغردون في السعودية أن السبب يعود إلى سياسات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فمن خلال هاشتاج "#الليره_التركية_تنهار".
فكتب أحمد "اردوغان جعل من تركيا بلد منفر للمستثمرين وللسياح،
حساب آخر كتب "هذا آخر تحديث لليرة التركية، الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار الأمريكي واقتصاد #تركيا يتهاوى منذ استلام #اردوغان الرئاسة في تركيا، الفقر والبطالة يقتلان الشعب التركي، على الأتراك خلعه ومحاكمته قبل أن يموتوا جوعا".
حساب باسم العالمي كتب "#تركيا تعاني اقتصاديا بسبب عدة عوامل منها انعدام الامن وهذا امر يخوف اي سائح او مستثمر وكذلك اردوغان تحول الى ديكتاتور يعتقل كل من يعارضه وتركيا اصبحت تعادي الجميع سواء اوروبااو امريكا وتدخلت عسكريا في سوريا ودعمت جماعات ارهابية في ليبيا وهذا كله ادى الى ان #الليرة_التركية_تنهار".
عبد الله دون "تركيا اصبحت بلد العصابات بسس اردوغان وسوء ادارته، اوقعهم في حروب استهلكت المليارات، جعل منها مخباء للعصابات التي تنتشر في كل مكان، لدرجة ان المستثمرين بداو بالانسحاب من #تركيا خوفا على اموالهم، اردوغان يقود تركيا للحضيض".
وغرد أخر وكتب "سبحان مغير الأحوال، كانوا يشمتون في الريال السعودي سابقا واليوم ارتدت عليهم، نسأل الله السلامة والعافية".
سعاد كتبت "نظام فاشل ورئيس فاشل، اكثر الشعب في ضرر وانهيار متلاحق بالدولة".
محمد العوين قال "١ دولار= ٧ ليرة تركية، مرتزقة تركيا كانوا يتشمتون بنزول الجنية المصري....سبحان الله دارت الدوائر عليهم"
كانت هذه تفاصيل خبر مغردون: أردوغان سبب انهيار سعر الليرة التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.