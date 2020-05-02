مغردون: أردوغان سبب انهيار سعر الليرة التركية

واصلت عملة الليرة التركية في الانهيار أمام العملات الأجنبية الأخرى خاصة الدولار الأمريكي، حيث وصل بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 7.3 ليرة، فيما وصل سعر صرف اليورو إلى 7.7 ليرة.

وكان البنك المركزي التركي قد نشر توقعاته بشأن مواصلة انهيار الاقتصاد التركي، وتراجع سعر الصرف المحلي أمام العملات الأجنبية، وأظهر استطلاع للرأي، شارك فيه 60 متخصصًا من قطاعات مختلفة، توقعاتهم بوصول سعر الدولار إلى 7.11 ليرة خلال الشهر الحالي.

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رأي المغردون في السعودية أن السبب يعود إلى سياسات الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان فمن خلال هاشتاج "#الليره_التركية_تنهار".

فكتب أحمد "اردوغان جعل من تركيا بلد منفر للمستثمرين وللسياح،

العصابات في كل مكان ولم يستطع السيطره عليهما، السرقات تنتشر بشكل كبير، وحتى مع جائحة كورونا فشل فشل ذري في السيطرة على الوباء مما دفعه لسرقة طائرة ايطالية محملة باجهزة الأكسجين، سياسة اردوغان تقود تركيا للقاع".حساب آخر كتب "هذا آخر تحديث لليرة التركية، الليرة التركية تتهاوى أمام الدولار الأمريكي واقتصاد #تركيا يتهاوى منذ استلام #اردوغان الرئاسة في تركيا، الفقر والبطالة يقتلان الشعب التركي، على الأتراك خلعه ومحاكمته قبل أن يموتوا جوعا".



عبد الله دون "تركيا اصبحت بلد العصابات بسس اردوغان وسوء ادارته، اوقعهم في حروب استهلكت المليارات، جعل منها مخباء للعصابات التي تنتشر في كل مكان، لدرجة ان المستثمرين بداو بالانسحاب من #تركيا خوفا على اموالهم، اردوغان يقود تركيا للحضيض".

وغرد أخر وكتب "سبحان مغير الأحوال، كانوا يشمتون في الريال السعودي سابقا واليوم ارتدت عليهم، نسأل الله السلامة والعافية".

سعاد كتبت "نظام فاشل ورئيس فاشل، اكثر الشعب في ضرر وانهيار متلاحق بالدولة".

محمد العوين قال "١ دولار= ٧ ليرة تركية، مرتزقة تركيا كانوا يتشمتون بنزول الجنية المصري....سبحان الله دارت الدوائر عليهم"