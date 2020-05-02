ماليزيا تعتقل مئات المهاجرين واللاجئين خلال العزل العام بسبب كورونا

أعلنت جماعات حقوقية اليوم الجمعة، أن ماليزيا اعتقلت مئات اللاجئين والعمال المهاجرين لوجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، وفرضت قيودا على التنقل والسفر لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
ووفقا للجماعات الحقوقية، جاءت الاعتقالات في أعقاب حملة على المهاجرين في أحد أحياء العاصمة كوالالمبور، حيث يعيش آلاف العمال المهاجرين واللاجئين.
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، و"شبكة
من جهتها، أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على أن "عددا صغيرا من طالبي اللجوء اعتقل، وإنالسلطات أبلغتها بأن العملية تتعلق بالتحقق من الهوية".
ويقع الحي الذي شهد الحملات بالقرب من منطقة فرضت فيها السلطات الشهر الماضي، إجراءات صارمة للعزل العام على 3 مبان بعد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.
وسجلت ماليزيا 6071 إصابة بالفيروس و103 وفيات في المجمل.
ويعيش في ماليزيا نحو مليوني عامل أجنبي مسجل، لكن السلطات تقدر أن ما يتجاوز هذا العدد بكثير يعيشون في البلاد بدون أوراق سليمة.
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