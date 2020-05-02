عمال البرتغال يحتفلون بعيدهم في الشوارع رغم قيود كورونا

تجمع المئات في العاصمة البرتغالية للاحتفال بعيد العمال والتزموا بقواعد التباعد الاجتماعي، في مناسبة صغيرة على نحو غير معتاد لإبداء تضامنهم مع من تم تسريحهم من العمل بسبب كورونا.
ووضع كثيرون الكمامات على وجوههم ورفعوا أعلام النقابات بعدما طلب منهم المنظمونتشكيل صفوف بحيث تفصل بين كل واحد منهم والآخر مسافة ثلاثة أمتار في منطقة خضراء كبيرة بوسط المدينة.
وجرت العادة على أن يخرج الآلاف من مختلف أنحاء البلاد في مسيرات بشوارعلشبونة في بداية مايو للمطالبة بمزيد من الحقوق، لكن قواعد العزل العام المطبقة منذ منتصف مارس أرغمت المنظمين من القيادات العمالية على التكيف مع واقع جديد.
وأعطت الحكومة تصريحا خاصا لاتحاد العمال هذا العام لتنظيم المناسبة حيث استخدم شريطا عازلا باللونين الأحمر والأبيض لتحديد المكان الذي يمكن أن يقف فيه المشاركون بشكل دقيق.
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