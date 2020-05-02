سوريا.. إصابة جديدة و6 حالات شفاء من كورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة وفقا لموقع روسيا اليوم.

وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 44.

وكانت آخر حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببه

فيروس كورونا) سجلت في سوريا يوم الأحد الماضي، وفي اليوم ذاته تم الإعلان عن شفاء ثلاث حالات.

يذكر أن ثلاث حالات توفيت من مرض "كوفيد-19" في البلاد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا فيها.