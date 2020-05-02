أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الجمعة، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة وفقا لموقع روسيا اليوم.
وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 27، بينما ارتفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 44.
وكانت آخر حالات الإصابة بمرض "كوفيد-19" (الذي يسببهفيروس كورونا) سجلت في سوريا يوم الأحد الماضي، وفي اليوم ذاته تم الإعلان عن شفاء ثلاث حالات.
يذكر أن ثلاث حالات توفيت من مرض "كوفيد-19" في البلاد، منذ بدء انتشار فيروس كورونا فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر سوريا.. إصابة جديدة و6 حالات شفاء من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.