بريطانيا تعزي مصر في ضحايا هجوم سيناء

أجرى السفير المصري لدى لندن، طارق عادل، لقاء مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، تناول العلاقات بين مصر والمملكة المتحدة وقضايا المنطقة.
وكشف السفير المصري أن وزير الدولة البريطاني نقل له تعازي حكومته في مقتل وإصابة عدد من ضباطوجنود الجيش المصري في العمل الإرهابي الذي وقع في بئر العبد بشمال سيناء.
وأشار عادل إلى أنه بحث مع كليفرلي العلاقات بين مصر وبريطانيا "وكذلك تطورات عدد من قضايا المنطقة وعلى رأسها ليبيا، وكذلك القضية الفلسطينية،في ضوء نتائج وقرار اجتماع وزراء الخارجية العرب أمس".
وبحسب السفير، فقد عبر كليفرلي عن امتنان بلاده لموافقة الحكومة المصرية على السماح بتصدير شحنة زي عمليات معقم إلى بريطانيا لمساعدة الأطقم الطبية في المستشفيات البريطانية في تصديها لوباء كورونا.
وقد وصلت أمس إلى بريطانيا الدفعة الأولى من شحنة زي العمليات المعقم والتي تبلغ 100 ألف من إجمالي 300 ألف زي.
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