أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن إعادة 117 عراقيا عالقا في موسكو برحلة استثنائية وفقا لموقع روسيا اليوم. وذكر بيان للوزارة: "غادرت الرحلة الاستثنائية Advertisements من روسيا باتجاه محافظة البصرة وعلى متنها 117 مسافرا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية". من روسيا باتجاه محافظة البصرة وعلى متنها 117 مسافرا بالتعاون مع الخطوط الجوية العراقية". وأضاف: "رافقهم إلى مطار فنوكوفو الكادر الدبلوماسي لتوديعهم، ولتيسير إجراءات سفرهم". وفي وقت سابق من اليوم، أكد المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أن العراقيين العائدين من الخارج بسبب إجراءات مكافحة فيروس كورونا، علقوا في تلك البلدان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يعيد 117 من مواطنيه برحلة استثنائية من روسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.