كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يشارك في نشاط عام بعد اختفاء 3 أسابيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت وكالة أنباء كوريا الشمالية، مساء اليوم الجمعة،عن مشاركة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في نشاط عام.

وكما تحدثت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منذ نحو 3 أسابيع، حيث شارك في مراسم اختتام أعمال بناء مصنع لإنتاج الأسمدة في منطقة شمالي العاصمة بيونغ يانغ، وذلك في أول تقرير عن نشاطه العلني منذ 11 أبريل الماضي.

وأوضحت أن "كيم جونغ أون قطع شخصيا الشريط الذي كان يرمز انتهاء أعمال البناء".

كانت تقارير صحفية تحدثت عن تدهور الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية بعد خضوعه لعملية جراحية قبل أسابيع، فيما أشارت معلومات إلى احتمالية وفاته.