كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "جوتيريس": جائحة كورونا سببت "مخاوف لا توصف لكبار السن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، إن جائحة فيروس كورونا المستجد سببت "مخاوف ومعاناة لا توصف لكبار السن في جميع أنحاء العالم".

وأشار "جوتيريس، في رسالة بالفيديو، إلى أن معدل الوفيات بين كبار السن هو أعلى بشكل عام، وخمسة أضعاف المتوسط العالمي لمن هم فوق الـ80.

وقال: "بخلاف الآثار الصحية المباشرة لهذه الجائحة، فإنها تعرض كبار السن لخطر أكبر من الفقر والتمييز والعزلة".

وأضاف جوتيريس: "من المحتمل أن يكون لها تأثير مدمر بشكل خاص على كبار السن في البلدان النامية".

وقال إن "كبار السن لديهم نفس الحقوق في الحياة والصحة مثل أي شخص آخر".

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