إصابة وزير البناء الروسي ونائبه بفيروس كورونا

أصيب وزير البناء الروسي فلاديمير ياكوشيف، ونائبه بفيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وأفادت وزارة البناء الروسية، في بيان، مساء اليوم الجمعة بأن تشخيص فيروس كورونا لدى ياكوشيف تم بإجراء تصوير مقطعي محوسب.

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ونقل البيان عن وزير البناء الروسي قوله إنه سيخضع للعلاج في أحد مستشفيات موسكو، وأضاف ياكوشيف: "ما زلت على تواصل".

وأفادت الوزارة بأن نائب ياكوشيف، دميتري فولكوف، أصيب كذلك بعدوى فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا التطور بعد أن أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أمس الخميس، إصابته بالمرض، مشيرا إلى أنه سيخضع لنظام العزل الصحي