كتب هاني نصر العربي في السبت 2 مايو 2020 01:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر واشنطن: الصين لم تكن شفافة في التعامل مع فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شنكر، إن الصين لم تسمح للمجتمع الدولي بالدخول لدراسة طبيعة الفيروس ولم تنشر أبحاثها عنه

وأكد "شنكر"، خلال تصريحاته لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الجمعة، أن الصين لم تكن شفافة في التعامل مع فيروس كورونا.

وفيما يتعلق باليمن، أشار مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الحوثيين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

Advertisements